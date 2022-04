Homme riche…

L’homme le plus riche au monde vaut 240 milliards de dollars, américains! À quelque part, l’argent que vous n’avez plus dans vos poches, est dans les siennes. Le capitalisme, ce n’est pas pour vous, c’est pour lui. Il a le droit d’accumuler tous cet argent et de ne pas payer de taxes. Il peu avoir tous les subventions qu’il veut de n’importe quel gouvernement.

Parce que l’argent c’est le POUVOIR. Votre vote ne vaut rien du tout. Et la nouvelle économie politique, le « GREAT RESET », va lui donné encore plus d’argent et de pouvoir grâce aux gouvernements que NOUS avons mis en place. Es-ce possible ? Et oui!

Grâce à la crise COVID, tout a basculé. Et par hasard, c’est le 1% qui en sort gagnant ?!? Et nos politiciens ont le culot de blâmer les anti-vax?!? Moi, je ne suis pas plus riche depuis cette (crise?), et vous ?

L’odyssée, d’un anti-vax et sa traversée d’une partie du Canada en auto commence le 24 déc. Et oui, moi et ma conjointe, Janine, allons entreprendre ce périple à partir du Lac Des Plages, Québec, juste qu’à Calgary, Alberta, par la transcanadienne. Souhaitez-nous bonne chance. C’est quand même l’hiver et cette route là n’est pas la meilleure au monde!

En faite, l‘Hystérie Pandémique vient d’atteindre un nouveau sommet. Une nouvelle variante est arrivée, par avion évidement, juste à temps pour Noel. On ferme les bars, mais les aéroports ouvrent grandes les portes sans examiner ceux qui arrivent ? Où est l’erreur?

Quel drôle de hasard?!? Surtout pour moi, qui ne croit pas au hasard! Et par hasard, l’étau se ressert, pour NOUS ! Pas pour Bill Gates. Il est sur son yacht dans la Méditerrané et l’argent rentre pareil, sans masque, et probablement sans vaccin, aussi? Et Péladeau, où se cache-t-il? Probablement sous son bureau à gérer l’hystérie pandémique pour piéger les anti-vax?

John Mallette

Le Poète Prolétaire