J’AI SURVÉCU À PARIS!

Fait chaud en France! Et ce n’est pas juste la température. Le monde est en colère mais Macron garde le contrôle. Il a tout prévu. Il a acheté les leaders syndicaux ainsi que ceux de la Gauche comme de la Droite, qu’il manipule à sa guise. Donc, la roue tourne et il gouverne sans entrave.

Ce que vous regardés sur votre télé chaque soir, c’est des gens frustrés qui vocifèrent dans le vide. Je le sais. J’y suis allé. J’ai pris des notes. J’ai parlé à du monde ordinaires. Ils ne sont pas contant. Oui, ils se défoulent. Même si ils savent que la bataille est perdue d’avance.

Voyez-vous, ils savent que les dés sont pipés. Les leaders manifestations demandent la permission et donnent l’itinéraire à la police avant CHAQUE manifestation. Et la police envoie cette information directe à Macron. Rien de plus simple!

Les manifestants manifestent encadrés de policiers… partout! Il y a aussi le service d’ordre syndical qui appuie la police. Une mise en scène qui enlève le goût de participer. À Laval, en France, les étudiants, soupçonnaient l’arnaque et ils ont sorties des écoles à neuf heures au lieu de une heure, comme les adultes l’avaient prévus. Ça a créé tout un scandale! Mais, le message était passé.

Les jeunes sont plus éveillés que les vieux. C’est les vieux qui ont votés pour Macron. Et maintenant ils manifestent contre Macron?!? La France, quel drôle de pays!

John Mallette

Le Poète Prolétaire