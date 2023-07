Israël a transformé la Palestine en une prison à ciel ouvert (Albanese-ONU)

Par PAJU, sur Accueil – PAJU

Lundi, la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, a déclaré qu’Israël avait transformé tous les territoires palestiniens occupés en une prison à ciel ouvert, où ses habitants sont constamment enfermés, surveillés et punis.

«Au cours des 56 dernières années, Israël a gouverné le territoire palestinien en criminalisant les droits fondamentaux et en imposant des incarcérations massives», a déclaré Albanese lors de la présentation de son dernier rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations unies (HCDH), actuellement réuni à Genève.

Depuis 1967 – l’année où l’occupation israélienne a commencé – plus de 800 000 Palestiniens, y compris des enfants aussi jeunes que douze ans, ont été détenus en vertu de lois autoritaires appliquées par l’armée israélienne pour des actions telles que l’expression d’opinions, le rassemblement, la tenue de discours non autorisés ou la tentative d’en faire ainsi.

En outre, ils se sont vu refuser la protection qu’implique leur statut de civils protégés – du fait qu’ils vivent dans des territoires sous le contrôle d’une puissance occupante – et sont considérés comme coupables de crimes sans preuve.

« Des blocus, des murs, des infrastructures séparées, des points de contrôle et des colonies juives entourent les villages et les villes palestiniens. Des centaines de permis bureaucratiques et un réseau de surveillance numérique poussent les Palestiniens encore plus loin dans un état d’incarcération continue au sein d’enclaves contrôlées », a déclaré Albanese, soulignant que l’occupation israélienne a causé des souffrances à des générations de Palestiniens, qui ont été victimes d’une privation arbitraire et systématique de liberté pour les actes les plus simples.

Elle a ajouté que l’on ne peut pas ignorer le fait que les Palestiniens ont également eu recours à la violence au cours de cette période, mais bon nombre de ces actes ont été la conséquence de la violation du droit international, qui les a privés du droit à l’autodétermination, a renforcé la domination raciale, et rendu possible l’acquisition forcée de territoires au profit d’Israël.

Devant l’organe des droits de l’homme de l’ONU, la rapporteure a exhorté les gouvernements à ne pas reconnaître ou soutenir «l’occupation coloniale» ou l’expansion des territoires annexés par Israël.

