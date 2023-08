Les Prospecteurs du Net

OLIVIER CABANEL — A toute époque, l’homme a fait des prévisions, voire des prophéties, et aujourd’hui, un groupe de chercheurs internautes, à découvert une nouvelle utilisation pour Internet.

George Ure est l’un des concepteurs des web bot.

Ce procédé créé à la fin des années 90 est destiné en principe à prédire les cours de la Bourse.

Ce sont de petits programmes autonomes appelés robots, qui passent le web au peigne fin à la recherche de tuyaux sur le monde de la finance.

Avec ce balayage systématique du langage du web, ils espèrent obtenir un résumé de l’inconscient collectif et par la même occasion une vision de l’avenir.

Ainsi les web bot ont prédit en août 2004 qu’un tremblement de terre accompagné d’un tsunami ferait 300 000 victimes : le tsunami a frappé 4 mois après.

Ils ont aussi annoncé les attaques au bacille du charbon de 2001 à Washington, la coupure généralisée sur la Côte Est en 2003, les ravages de Katerina en Nouvelle Orléans.

Ils annoncent aussi une succession de catastrophes qui devrait atteindre son apogée en 2012.

Rien de nouveau sous le soleil, car de Merlin l’enchanteur, à la prophétesse de Delphe, en passant par la Mère Shipton, ils sont nombreux ces visionnaires dont les prédictions se sont réalisées.

Loin des paco Rabanne, ou Elisabeth Teyssier, il y a eu de tous temps des visionnaires, dont les prédictions se sont réalisées.

L’un des plus ancien est l’évêque et historien anglo-normand, geoffroy de monmouth.

Il prétend s’être inspiré de manuscrits que Myrdinn (pseudo de Merlin l’enchanteur) aurait écrit 5 siècles après jc.

Dans son livre de prophéties (vita merlini) paru en 1149 après jc, il évoque la victoire des britanniques sur Napoléon à Waterloo, le génocide des juifs, et écrit par exemple : « à ce moment là, un homme se tenant sur le rivage d’Angleterre s’adressera à un homme se tenant sur le rivage de France » certains ont voulu y voir les acteurs de la seconde guerre mondiale… mais sa prophétie la plus surprenante concerne le déplacement des pôles de la terre, et le changement de trajectoire des planètes.

Avant lui, il y eut la Sibylle qui officiait dans le temple d’Apollon, après avoir mâché des feuilles de laurier, (connues pour provoquer des effets psychotropes) ou reniflé des relents d’éthylène.

En effet, des géologues ont découvert en 1998 deux lignes de failles sous le temple de Delphe, lesquelles auraient favorisé l’accumulation d’éthylène sous la terre, gaz qui peut provoquer des hallucinations, pouvant se transformer en délire.

La Sibylle aurait prédit entre autre l’avènement du christianisme.

Mais l’une de ses prédictions nous concerne plus directement. Elle évoque un cycle composé de 9 cycles de 800 ans chacun, la dixième et dernière génération commençant vers l’an 2000 après jc :

« voilà ce qui surviendra au cours de la dixième génération, le monde sera secoué par un violent tremblement de terre qui enverra plusieurs villes à la mer, la guerre éclatera, le feu embrasera les cieux, et plusieurs villes seront ravagées par les flammes, les cendres envahiront le ciel, le peuple connaîtra la colère des dieux »

Jean de Jérusalem dont le livre (protocole secret des prophéties) à l’avantage de la clarté, (comparé aux prédictions de Nostradamus) et évoque en 1099 la découverte de l’Amérique, la révolution française, et n’est guère encourageant pour notre époque.

Richard Head écrivain londonien a écrit en 1684 un livre disant s’être inspiré de manuscrits qu’il attribuait à la Mère Shipton, personnage des légendes anglaises.

Il écrit :

« Quand les tableaux auront l’air vivant (la TV ?) Quand les bateaux nageront sous l’eau comme des poissons, quand les hommes voleront dans le ciel comme des oiseaux, la moitié de l’humanité mourra dans un bain de sang » et il avait aussi prédit le couronnement de la reine Victoria, en la nommant bien avant sa naissance (20 juin 1837), et les deux dernières guerres mondiales.

Le plus étonnant reste à venir :

Un philosophe, Terence Mac Kenna, diplômé en écologie et conservation du « Tussmon Expérimental Collège » a défrayé la chronique en faisant entre autres la promotion de champignons hallucinogènes.

Est-ce ces pratiques qui lui ont fait découvrir une étrange utilisation du Yi King, ou Iching (le livre des mutations), inventé par l’empereur Houchi 2800 ans avant jc.

Pour lui, les 64 exagrammes se répètent 64 fois au cours de notre histoire, ce qui lui a permis de réaliser un graphique, avec des pics et des creux.

Or chaque pic, ou chaque creux correspond à des moments essentiels de notre histoire : Chute de l’empire romain, découverte du nouveau monde, les 2 guerres mondiales du 20ème siècle.

Or son tableau prend fin à une date bien précise, le 21 décembre 2012.

Ce n’est que plus tard que Mac Kenna s’aperçut de la convergence avec le fameux calendrier Maya, d’une durée de 25 800 ans qui finit le 21 décembre 2012.

Alors, comme disait un vieil ami africain :

« si vous nagez dans le bonheur, soyez prudent et restez où vous avez pied »