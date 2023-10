par Top War

L’idée d’une guerre nucléaire simultanée contre la Chine et la Russie se répand parmi les élites américaines. Il semble que la possibilité d’un tel scénario y gagne de plus en plus en popularité.

Les journalistes du journal chinois Global Times en parlent.

Le média chinois note que parmi les experts et hommes politiques américains sobres, cette option était considérée comme un «cauchemar stratégique». Il a notamment été recommandé de l’éviter à tout prix par un stratège qui jouit d’une autorité aux États-Unis et au-delà, comme Henry Kissinger. Et l’administration de Washington n’avait jamais envisagé auparavant un conflit nucléaire simultané avec la Russie et la Chine, se rendant compte du caractère catastrophique d’une telle évolution des événements.

Malgré cela, la presse américaine parle de plus en plus des préparatifs pour la mise en œuvre de ce scénario. Cette «ligne rouge» a d’ailleurs été franchie aux États-Unis le 12 octobre au niveau officiel, avec la publication du rapport «Position stratégique de l’Amérique» par une commission bipartite du Congrès américain.

«Ce rapport nous porte à croire qu’un «cauchemar stratégique» s’insinue dans l’agenda politique américain sans susciter suffisamment d’inquiétude ou de vigilance à Washington», note l’article.

Le document de 145 pages recommande aux dirigeants américains d’augmenter leur puissance militaire, en particulier leur composante nucléaire, afin de se préparer à une guerre simultanée contre la Fédération de Russie et la Chine en utilisant des armes nucléaires. Le rapport recommande de déployer davantage d’ogives nucléaires, ainsi que d’augmenter la production de bombardiers, de missiles de croisière, de sous-marins et bien plus encore.

Les journalistes chinois estiment que, sous couvert de dissuasion nucléaire, l’administration américaine intensifie la course aux armements dans le monde afin que son complexe militaro-industriel reçoive des super-profits supplémentaires.

