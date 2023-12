Preuve définitive que les Palestiniens ne pourront jamais faire confiance au Hamas

Le Mur de Jérico

Enregistré sur France 2 le 3 décembre 2023 au 20h

C’est le New York Times lui-même qui a livré cette preuve le 1er décembre 2023. En effet, ce jour-là, il a publié le plan qu’avait concocté le Hamas pour l’attaque du 7 octobre 2023. Le Times nous dit que ce plan avait été livré à l’avance à Israël, qui l’avait surnommé le Mur de Jérico :

Le Times nous révèle que ce document provient d’une source située aux plus hauts niveaux du Hamas. Il va de soit que si cette source a donné ce plan aux services secrets israélien, elle lui a aussi donné la date exacte de l’attaque.

Dans l’article Les nouveaux leaders de la Palestine :

Je notais déjà : « Le Hamas a changé en bien, certes ; mais, dans le passé, il a changé plusieurs fois. Aussi, je n’aurai jamais une confiance totale dans le Hamas. Rien ne peut assurer que le Hamas ne sera pas un jour ou l’autre repris en main par les Frères Musulmans. Yahya al-Sinwar aurait dû fonder une autre organisation totalement séparée du Hamas. »

L’article du New York Times du 1er décembre 2023 prouve à quel point j’avais raison.

Bien à vous,

do

3 décembre 2023

