La bataille pour l’OR s’intensifie entre les puissances hégémoniques

par H16

Bref, tout indique que la hausse actuelle du prix de l’or tient d’une demande d’or d’abord motivée par des changements structurels et non par de la simple spéculation. La combinaison des taxes douanières (qui encouragent les actifs non libellés en dollars), de la demande institutionnelle, des pénuries d’approvisionnement et des échéances réglementaires crée un marché où la demande d’or dépassera durablement l’offre.

Il n’est donc pas déraisonnable de continuer à voir grimper encore les prix de l’or…

Depuis plusieurs années, les cours de l’or montent. Cependant, ces dernières semaines, la bonne santé du métal précieux a été particulièrement remarquable. Que se passe-t-il du côté de l’or ?

Avec l’arrivée de Trump au pouvoir et la mise en place du Department Of Government of Efficiency, il fallait s’attendre, tôt ou tard, que quelqu’un pose l’inévitable question de l’état réel des stocks d’or des États-Unis.

En effet, officiellement, les États-Unis disposent d’une réserve évaluée à un peu plus de 8100 tonnes d’or, ce qui serait le plus gros stock mondial. Ces réserves sont essentiellement réparties sur quatre sites et trois États, avec notamment Fort Knox dans le Kentucky, et la Federal Reserve Bank de New-York dans l’État de New-York (d’ailleurs dépeinte dans le film Die Hard 3, pour l’anecdote).

Cependant, cette réserve n’a plus été audité depuis les années 70 ; en cinquante ans, il peut se passer beaucoup de choses. À ce sujet, X a offert un intéressant échange entre Zerohedge (un site indépendant de nouvelles financières et générales) et Elon Musk :

ZH : «Il serait bon que Elon Musk puisse jeter un coup d’œil à l’intérieur de Fort Knox pour s’assurer que les 4580 tonnes d’or américain s’y trouvent. La dernière fois que quelqu’un y a jeté un coup d’œil, c’était il y a 50 ans, en 1974».

EM : «Certainement, ça doit être audité une fois par an ?»

La question de Musk est évidemment rhétorique : il avait amplement montré, il y a quelques semaines, connaître l’étendue de l’opacité de la Réserve américaine au sujet de ses stocks physiques d’or quand il avait par exemple évoqué, le 9.02 dernier, que tous les aspects du gouvernement devaient être transparents et audités, y compris la Réserve fédérale :

Ceci posé, il semble donc sinon acquis du moins de plus en plus probable que Musk et son équipe envisagent d’auditer le stock d’or américain.

Est-ce pour cette raison qu’on assiste, depuis quelques semaines, à des mouvements de plus en plus importants de grandes quantités d’or rapatriées vers les États-Unis ?

C’est une des raisons, mais il apparaît que ce mouvement a commencé dès la victoire de Trump en novembre dernier, et s’est notoirement accéléré ces dernières semaines.

On apprend ainsi que depuis la victoire de Trump, plus de 400 tonnes d’or ont été déplacées de Londres au COMEX (à New-York), amenant les réserves américaines locales à 926 tonnes soit une augmentation de … 75% !

Officiellement, les banques qui observent ces transferts physiques les mettent sur le compte d’une possibilité de frais de douanes, d’un arbitrage du prix entre Londres et New-York ou vers un recentrage de nombreux clients (y compris institutionnels) vers la possession physique de l’or.

Mais surtout, l’entrée en force des règlements «Bâle III» dits «Endgame» intervient à partir du 1er Juillet 2025 prochain aux États-Unis.

Pour les banques centrales, il devient assez stratégique d’accumuler de l’or. La Chine le fait depuis 20 ans (et a beaucoup accéléré ces 10 dernières années) ; les rumeurs sur des stocks très importants – plus que les stocks américains – continuent d’enfler. En outre, les mouvements actuels de capitaux et la volatilité des monnaies dues aux tensions géopolitiques favorisent l’usage de refuges comme l’or ; il trouve donc faveur auprès des grandes banques centrales qui en achètent actuellement.

De plus, dans le contexte de Bâle III, les contraintes de stocks physiques seront plus fortes et les banques doivent donc, pour le compte de clients (privés comme publics), faire dès à présent les démarches pour garantir que le minimum de stock physique sera atteint d’ici là. Ceci se traduit par une baisse des positions à découvert, et par une demande croissante de la livraison effective de l’or acheté (ce qui n’était jusqu’à présent pas le cas).

Enfin, si d’aventure, l’or physique n’était pas exactement là où il doit être et qu’un audit se profile à l’horizon, certaines autorités ont tout intérêt à rapatrier tout ce qui pourra l’être afin de garantir l’écart le plus petit possible entre les réserves officielles et ce que trouvera l’audit.

Tous ces éléments jouent alors que le marché de l’or est déjà assez tendu et le prix du métal précieux bien élevé.

Forte demande, offre plafonnée… Inévitablement, les prix grimpent.

Cependant, si l’audit devait découvrir des écarts très importants, si, par hasard, on se rendait compte que certaines barres ne sont pas d’or pur mais de simples barres de tungstène plaquées d’or – dont l’existence dans la réserve tenue par la Bank Of England a été admise par la Reserve Bank of Australia en 2021 et très récemment fuité – cela pourrait provoquer un petit malaise sur tout le marché…

Bref, tout indique que la hausse actuelle du prix de l’or tient d’une demande d’or d’abord motivée par des changements structurels et non par de la simple spéculation. La combinaison des taxes douanières (qui encouragent les actifs non libellés en dollars), de la demande institutionnelle, des pénuries d’approvisionnement et des échéances réglementaires crée un marché où la demande d’or dépassera durablement l’offre.

Il n’est donc pas déraisonnable de continuer à voir grimper encore les prix de l’or…

source : Hashtable