Par Normand Bibeau et Robert Bibeau.

Lorsque j’entends Mearsheimer (voir: La Chine deviendra l’hégémon de l’Asie, voilà le « Nouvel Ordre Mondial Capitaliste » (John Mearsheimer) – les 7 du quebec ou https://les7duquebec.net/archives/300151 ) parlé des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de l’Union Européenne et de chacun des «pays» reconnus ou non, membres de l’ONU, comme d’entité monolithique-indépendante, j’en suis profondément irrité car ma perception de chacun de ces États ne me les représente nullement comme «monolithique-indépendant-autonome», bien au contraire, j’y perçois de profondes divisions, de fortes liaisons et d’innombrables conspirations et collusions.

Ainsi, l’hégémon américain est divisé entre sa faction Républicaine et sa faction Démocrate; l’hégémon chinois entre sa faction «confucéenne» et «socialiste à la chinoise»; l’hégémon russe entre sa faction «orientaliste» et sa faction «européiste»; l’hégémon européen entre sa faction «européiste» et sa faction «nationaliste-patriotique» et chaque État capitaliste, petit ou grand, est tiraillé entre les forces «centrifuges-nationales» et les forces «centripètes-mondialistes»… aspirant tous à dominé sa région afin de s’emparer des richesses et des marchandises que chacun de ces cupides « clubs financiers » convoite. (Voir cet article: De quelle « Révolution » Trump est-il le nom? – les 7 du quebec).

A ce niveau de «contradiction», il faut ajouter ceux liés à la nature: sexe, âge et identité; ceux liés à l’histoire : la langue, la culture, la religion, aux coutumes, aux traditions, etc. et, ultimement, les contradictions irréconciliables opposant les classes sociales: esclaves et maîtres; serfs et seigneurs; prolétaires-esclaves salariés et bourgeois-capitalistes… ce dont Mearsheimer ne souffle mot dans sa théorie. (Voir l’article ici: https://les7duquebec.net/archives/300151#comments).

Dans pareilles circonstances conflictuelles, comment Mearsheimer peut-il scientifiquement traiter les U$A, la Chine et la Russie comme des entités monolithiques-indépendantes? Il ne le peut pas, ce qui pose la question de pourquoi un «expert ‘réaliste’ des relations internationales» aussi primé que Mearsheimer, professeur émérite de l’Université de Chicago et père américain de l’école de «realpolitic» ou du «réalisme offensif», induit-il l’opinion publique en erreur sur la réalité des parties constitutives des conflits pour l’hégémonie mondiale?

Pour comprendre ce qui explique cette réthorique, il faut en saisir la «finalité recherchée», l’objectif poursuivi, l’intérêt qu’elle sert. Cet intérêt, Mearsheimer, l’énonce dès ses premières phrases: «le système international vit sous le règne de l’anarchie où il n’existe aucune autorité supérieure aux États, par conséquent, chaque État doit s’auto protéger contre les autres États concurrents» qu’il postule prédateur et seule une «autorité supérieure» pourrait, à la rigueur, contrôler cette prédation anarchique naturelle.

Théoriser que les États bourgeois puissent n’être autre chose que «prédateur» et toujours ambitionner d’exploiter les autres États à moins d’en être dissuader par une puissance militaire supérieure n’entre pas dans la théorie « réaliste » de Mearsheimer. Pour sa théorie, les États comme les humains naissent «méchants» par nature et seule la force dominatrice opposée peut contenir cette méchanceté originelle, Mearsheimer n’est certainement pas un disciple de Rousseau, mais peut-être est-il un disciple du rébarbatif Christianisme anglo-saxon.

Ce qui rend attrayante pour les intellectuels bourgeois la théorie dite: «réaliste» de Mearsheimer, c’est qu’elle décrit l’«anarchie» que peut refléter la conjoncture internationale mais elle pêche à deux égards:

Premièrement, elle n’explique pas l’origine même de cette «anarchie»: pourquoi les États plus puissants militairement envahissent les États militairement moins puissants autrement que par l’ambition «naturelle» des États. N’aurait-il pas des ambitions bassement matérielles comme «piller, brigander, voler» les États plus faibles et asservir leur prolétariat pour s’enrichir?

Deuxièmement, elle n’explique pas comment y remédier autrement qu’en construisant un hégémon qui serait cette puissante «autorité supérieure» capable de vaincre l’anarchie qui entraîne les guerres incessantes entre les États.

Cette théorie «réaliste» n’en a que le nom car qui a-t-il de «réaliste» dans la mort et la désolation pour ceux qui de «chair à patrons» sont fait «chair à canons» et meurent au «champ d’honneur pour la patrie» et qui voit leur pays dévasté? Les seuls qui y gagnent sont ceux qui n’en meurent pas et font mourir les autres, ceux-là même qui propriétaires d’actions dans les compagnies des deux belligérants s’enrichissent autant de la victoire que de la défaite pour peu qu’ils misent sur les deux camps, ce que l’actionnariat transnational leur permet.

L’anarchie dans les relations internationales capitalistes n’est que le reflet de l’anarchie dans le mode de production capitaliste (MPC) où la «loi du plus fort est la règle» tant de l’économie que de «cet ordre juridique international gouverné par des règles».

Les puissances capitalistes mondiales ont répudié totalement «l’ordre international gouverné par le droit international né des traités sous la supervision de l’ONU» pour faire place à un «ordre international gouverné par la règle du plus fort» comme le démontre présentement la politique de la canonnière des « Trumpistes » anarchistes et décadents.

Il n’est pas certain que l’hégémon américain et ses vassaux canadien, européens, japonais et australien sera l’héhémon victorieux de cette Troisième Guerre Mondiale qu’ils projettent, loin s’en faut et si le prolétariat mondial n’arrache pas des mains de ces bouchers sanguinaires le couteau nucléaire, le monde est menacé, au mieux, de retourner à l’âge de pierre et au pire de disparaître.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET DÉTRUISEZ LE CAPITALISME ANARCHIQUE GÉNOCIDAIRE

