La défaite de l’Occident et sa dislocation (Moon, Todd, Crooke)

par Moon of Alabama. Sur https://reseauinternational.net/la-defaite-de-loccident-et-sa-dislocation/

En 1976, l’anthropologue français Emmanuel Todd prédisait la chute de l’Union soviétique. Dans «Après l’Empire», publié pour la première fois en français en 2001, il prédisait le déclin (relatif) des États-Unis.

Dans son dernier ouvrage, «La Défaite de l’Occident», il déplore l’incapacité de l’Occident à distinguer les faits des souhaits, comme en témoigne son comportement pendant la guerre en Ukraine. Le nihilisme, le manque de valeurs et l’incapacité à accepter la réalité ont infesté la pensée occidentale :

«L’idéologie trans est donc, à mon avis, l’un des drapeaux de ce nihilisme qui définit aujourd’hui l’Occident, cette volonté de détruire non seulement les choses et les personnes, mais aussi la réalité».

Todd a récemment ouvert un substack où il publie ses discours et ses conférences.

Deux d’entre eux, une récente conférence donnée en Russie (en français) et une autre donnée en Hongrie (en anglais), développent des idées (pour l’essentiel) similaires.

La chute de l’Union soviétique a entraîné de profonds bouleversements psychologiques et sociétaux en Russie. La défaite de l’Occident, ou de la «démocratie libérale», entraîne des conséquences similaires dans les sociétés occidentales.

Si Todd avait prédit la chute de l’Union soviétique, il n’avait pas anticipé les conséquences qu’elle aurait pour la Russie :

«Mais l’effondrement de la Russie dans les années 1990 est quelque chose que je n’aurais jamais pu prévoir. La raison fondamentale pour laquelle je n’ai pas pu comprendre ou anticiper le bouleversement de la Russie elle-même est que je n’avais pas compris que le communisme n’était pas simplement un moyen d’organiser l’activité économique en Russie, mais aussi une sorte de religion. C’est la croyance qui a permis au système d’exister et la dissolution de cette croyance a représenté, bien sûr, quelque chose d’au moins aussi dommageable que le bouleversement du système économique».

Il a fallu trois décennies à la Russie pour surmonter le bouleversement psychologique résultant de la destruction de son système politique et économique.

Todd soupçonne qu’un processus similaire est actuellement en cours en Occident :

«Tout cela a une incidence sur ce qui se passe aujourd’hui. Je vais aborder deux points dans ma conférence. Je parlerai de la défaite de l’Occident, j’entends par là quelque chose de très technique et spécifique, qui n’est pas très complexe et qui ne m’a pas surpris. Je l’avais anticipé, et dans une certaine mesure, cela est déjà en cours en Ukraine. Mais nous sommes maintenant dans la phase suivante, qui est celle de la dislocation de l’Occident , et je dois dire que, tout comme lors de la dislocation du communisme, du système soviétique, je ne comprends pas exactement ce qui se passe. L’attitude fondamentale que nous devons adopter aujourd’hui est, je dirais, une attitude d’humilité. Tout ce qui se passe, en particulier depuis l’élection de Donald Trump, me surprend.

J’ai été surpris par la violence avec laquelle Trump s’est retourné contre ses alliés ukrainiens et européens – ou plutôt ses vassaux. La volonté des Européens de poursuivre ou de relancer la guerre – alors que l’Europe est certainement la région du monde qui aurait le plus à gagner d’un accord de paix – m’a également beaucoup surpris. C’est à partir de ces surprises qu’il faut partir si l’on veut réfléchir correctement à ce qui se passe».

Je reviendrai sur ces surprises, dont certaines me préoccupent beaucoup, dans un prochain article.

La défaite de l’Union soviétique (et de la Russie) est survenue après qu’elle eut perdu la guerre économique contre l’Occident. Elle avait également perdu une guerre en Afghanistan. Le système soviétique s’était révélé être un échec.

L’Occident, ou comme l’affirme Mearsheimer (voir l’article Critique de la théorie « réaliste » de l’hégémon de John Mearsheimer – les 7 du quebec), «l’hégémonie libérale», a été mis en déroute en Afghanistan. (Voir l’article ici : La Chine deviendra l’hégémon de l’Asie, voilà le « Nouvel Ordre Mondial Capitaliste » (John Mearsheimer) – les 7 du quebec).

Les tentatives de «libération» (sic) de la Libye et de la Syrie ont échoué au point que la «guerre contre le terrorisme» lancée par l’Occident contre Al-Qaïda a conduit à l’installation d’un gros bonnet d’Al-Qaïda comme nouveau président de la Syrie. Le déclin économique de l’Occident est démontré par la montée en puissance de la Chine.

L’autodéfaite morale de l’Occident et de ses «valeurs» peut être observée quotidiennement à Gaza. (Voir l’article ici: Famine et nettoyage ethnique = Génocide à Gaza (Johnathan Cook) – les 7 du quebec).

La «démocratie libérale», le système d’idées qui a guidé l’Occident pendant des décennies, a échoué.

Tout comme le communisme en Russie, la «démocratie libérale» n’a pas seulement un aspect économique, mais est aussi une sorte de « religion » (IDÉOLOGIE dirions-nous NDÉ). L’échec de ce système de croyances est à nos portes (L’échec de ce mode de production et de son idéologie sont commencés. NDÉ). (Voir l’article ici: De quelle « Révolution » Trump est-il le nom? – les 7 du quebec).

L’accumulation des défaites du système de la «démocratie libérale» a conduit à un effondrement psychologique, à une dislocation interne de l’Occident. Cela conduit aujourd’hui à des actes irrationnels et à se réfugier dans des vœux pieux.

Ou, comme Alastair Crooke résume le phénomène et met en garde :

«La dislocation psychologique causée par la «défaite» peut expliquer (mais pas justifier) l’incapacité «curieuse» de l’Occident à comprendre les événements mondiaux : la dissociation presque pathologique du monde réel dont il fait preuve dans ses paroles et ses actes : C’est son aveuglement, par exemple, face à l’expérience historique de la Russie et à la longue histoire qui sous-tend la défiance chiite en Iran. Pourtant, même si la situation politique se détériore… rien n’indique que l’Occident soit en train de développer une compréhension plus réaliste de la réalité, et il est très probable qu’il continuera à vivre dans sa construction alternative de la réalité, «jusqu’à ce qu’il en soit expulsé de force». source : Moon of Alabama

Par Mark Wauck et Alastair Crooke – Le 29 mai 2025 – Source Conflicts Forum

Aujourd’hui, lors de l’émission de juge Nap, Alastair Crooke a fourni un aperçu géopolitique magistral de notre position avec Trump et l’establishment anglo-sioniste en ce qui concerne la guerre contre la Russie.

Crooke maintient que ce que nous voyons maintenant, avec l’Europe cherchant à ce que la guerre contre la Russie continue et même s’intensifie, est essentiellement motivé par la haine et le désespoir de vaincre Trump. Fondamentalement, les Européens comprennent que le programme économique de Trump pourrait détruire l’Europe. La seule façon d’arrêter Trump serait d’entraîner les États-Unis dans une confrontation continue et accrue avec la Russie, et mettre sérieusement en colère les Russes est un moyen d’y parvenir – peu importe le coût humain. Crooke soutient que les Anglo-sionistes, à la fois en Europe et dans l’establishment politique américain, semblent avoir « coincé » Trump.

Alors voyons cela de plus près.

Crooke commence par décrire l’atmosphère qu’il a rencontré lors de son récent séjour à Saint-Pétersbourg, la fenêtre libérale russe ouverte vers l’Ouest. Selon Crooke, l’atmosphère a radicalement changé par rapport à il y a à peine un an. Les russes libéraux sont maintenant autant en colère contre l’Occident que les russes plus nationalistes. Ils sont profondément offensés par la diabolisation de la Russie par un Occident qui considère les Russes et leur culture comme des barbares. La pression avec des sanctions sur sanctions, les mensonges constants sur la prétendue barbarie des Russes, ont eu un effet d’accumulation sur la psyché russe :

Tous ceux à qui vous parlez le comprennent très clairement ; [ils disent :] l’opération doit continuer, continuer, car sinon toutes ces vies disparues seraient gaspillées. Car alors il y aura la prochaine guerre, la prochaine fois que l’Occident reviendra et nous attaquera, et alors tout ce sang n’aura servi à rien. Nous devons donc aller jusqu’au bout. Tout le monde comprend ça. Poutine aussi.

Et bien sûr, l’effet est accentué par la grotesque politique allemande actuelle, le mouvement des troupes allemandes vers la frontière russe par la Lituanie…Voir l’article ici: Guerre totale entre l’Allemagne et la Russie pour la troisième fois en un siècle! (Gilbert Doctorow) – les 7 du quebec

Après tout ce que Saint-Pétersbourg a vécue [pendant le siège de Leningrad pendant la Seconde Guerre mondiale], lorsque les Allemands ont délibérément incendié le palais Catherine en tant qu’icône de la Russie. Et maintenant, ils voient l’Allemagne mener l’appel à la guerre contre la Russie ; et ils ne voient pas Trump faire quoi que ce soit à ce sujet.

Les Russes comprennent également que Poutine doit jouer les négociations pour garder les partenaires de la Russie (la Chine et l’Iran) en ligne. Mais Trump a perdu sa crédibilité, a perdu l’opportunité d’une relation significative :

Trump a raté le coche. Il ne pourra pas revenir en arrière parce qu’il est maintenant considéré comme faible. Il est considéré comme incapable de montrer qu’il a la force politique de penser ce qu’il dit. C’est ce que les Russes ne cessent de dire : « Nous ne demandons rien à l’Amérique sauf une relation. Que signifie une relation ? Non, cela ne signifie pas un peu plus d’argent ici, ou nous investirons plus avec vous dans l’Arctique. Cela signifie que lorsque vous dites quelque chose, vous le pensez—et le faites. Et nous le pensons ».

En particulier, les Russes sont profondément offensés par l’approche grossièrement transactionnelle de Trump envers ce qu’il appelle la “paix”, une approche à la marchand de chevaux du genre « vous donnez quelque chose et nous vous laisserons avoir autre chose » c’est à dire « Nous établissons un cessez-le-feu et ensuite nous vous laissons un peu de territoire. » Pour les Russes, dit Crooke, la paix ne peut venir qu’accompagnée d’un changement de conscience, et ils sont profondément irrités par ce qu’ils considèrent comme l’avilissement de Trump à leur égard, sans parler du ton amer de ses déclarations. Le point de vue des Russes est que la Russie est engagée dans une bataille existentielle pour sa survie contre l’Occident anglo-sioniste prédateur, et la paix n’est pas une question de marchandage immobilier.

Et surtout les Russes sont offensés que cela vienne d’un président qu’ils considèrent maintenant comme fondamentalement faible. Crooke entre dans les détails à ce sujet. Il y a deux points saillants.

Premièrement, les Russes sont pleinement conscients que la CIA est dans la direction générale de la guerre contre la Russie. Cela a été admis dans le NYT mais, de toute façon, les renseignements russes l’ont confirmé depuis longtemps. Les Russes, en tant que praticiens sérieux du renseignement, étudient la politique et la gouvernance américaines. Comme le souligne Crooke, ils ont su que Biden avait signé un « agrément » demandant à la CIA de superviser les attaques en Russie. Tous nos législateurs le comprendront également. Sans cette « agrément« , aucune action n’aurait été autorisée. Trump aurait pu proposer un nouvel “agrément”, mais il ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il raconte comment sa guerre – la guerre qu’il a préparée et dont il a maintenant hérité – est en fait la guerre de quelqu’un d’autre. Cela n’amuse pas les Russes. Et ils savent que les Européens font seulement ce que Trump leur permet de faire. Si Trump ne change pas « l’agrément« , c’est parce qu’il ne le veut pas – auquel cas ses déclarations publiques sur le désir de paix sont des mensonges – ou parce qu’il est incapable de le faire politiquement. Dans les deux cas, ce sont les actes d’un président faible.

Deuxièmement, les Russes ont pris note du témoignage trompeur de Rubio au Sénat sur les sanctions, suggérant que des sanctions supplémentaires relèvent du Sénat et échapperaient au contrôle de Trump. Tout le monde sait que Trump peut émettre des “agréments” qui changeraient les choses. Mais il ne le fait pas. Encore une fois, les Russes ne sont ni amusés ni impressionnés. Ils ne se soucient peut-être pas beaucoup des sanctions, mais c’est un signe de plus qu’on ne peut plus faire confiance à Trump ou lui donner le bénéfice du doute :

[Les Russes] savent maintenant parfaitement que Poutine comprend qu’un accord est presque impossible à concevoir avec l’Amérique maintenant, à moins que Trump ne soit capable de montrer qu’il a le poids politique pour pouvoir dire quelque chose et le signifier et le faire avancer dans l’action politique. Et ils ne voient pas cela, bien sûr. Cela signifie donc que nous nous dirigeons vers une escalade.

Voici les bonnes/mauvaises nouvelles de Crooke:

Je ne pense pas que cela va conduire à une guerre européenne plus large parce que les Européens n’en sont pas capables. Mais ce qu’ils ont l’intention de faire, c’est d’essayer de pousser Trump de plus en plus dans une escalade contre la Russie. Ils veulent faire cela pour saper Trump et saper son programme parce qu’ils le détestent d’abord et, deuxièmement, c’est parce qu’ils craignent les conséquences de son programme économique. Le programme économique peut détruire l’Europe et ils le comprennent, alors ils ne veulent pas que cela se produise.

Ce n’est pas seulement la Russie, c’est l’Iran qui voit la même chose—voyant que [Trump] n’a pas la capacité d’avoir une relation où il peut dire quelque chose puis le faire. Parce qu’un jour c’est une chose, le lendemain c’est une autre chose, puis c’est autre chose. Lorsqu’il était à West Point juste au cours du week-end, il a déclaré : « Le pouvoir de l’armée est d’écraser nos adversaires pour tuer nos ennemis et faire flotter le drapeau américain à travers le monde. » Est-ce que cela vous semble être quelqu’un qui veut établir une bonne relation avec la Russie et l’Iran, ou quelqu’un qui s’intéresse à l’hégémonie mondiale ? C’est ce à quoi cela ressemble pour le reste du monde, et la crédibilité de l’Amérique s’effondre avec elle.