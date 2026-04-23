Le caillou de la Résistance

VIDEO (15 s): un héroïque lanceur de pierres contre des monstres d’acier.

https://x.com/i/status/2046170715687158168

CHANSON (production LGS) « Regardez, je suis une pierre ».

Théophraste R. Auteur du livre (en cours d’écriture) : « Cailloux inanimés, avez-vous donc une âme, qui s’attache à notre âme, et la force à aimer ? ». Pour écouter cette sublime chanson (ci-dessous)