Le caillou de la Résistance
Je suis un vulgaire caillou
VIDEO (15 s): un héroïque lanceur de pierres contre des monstres d’acier.
https://x.com/i/status/2046170715687158168
CHANSON (production LGS) « Regardez, je suis une pierre ».
Théophraste R. Auteur du livre (en cours d’écriture) : « Cailloux inanimés, avez-vous donc une âme, qui s’attache à notre âme, et la force à aimer ? ». Pour écouter cette sublime chanson (ci-dessous)
Une réflexion sur “Le caillou de la Résistance”
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2026/04/a-pedra-da-resistencia.html