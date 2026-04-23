jeudi, avril 23, 2026
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Le caillou de la Résistance

Robert Bibeau 19 Views 1 Comment

VIDEO (15 s): un héroïque lanceur de pierres contre des monstres d’acier.
https://x.com/i/status/2046170715687158168

CHANSON (production LGS) « Regardez, je suis une pierre ».

Théophraste R. Auteur du livre (en cours d’écriture) : « Cailloux inanimés, avez-vous donc une âme, qui s’attache à notre âme, et la force à aimer ? ». Pour écouter cette sublime chanson  (ci-dessous)

Robert Bibeau

Auteur et éditeur

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