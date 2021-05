Nous publions aujourd’hui, dans une mise en page très attrayante, un fascicule couleurs de 28 pages intitulé « Les armes nucléaires : Péril pour l’humanité ! », rehaussé de plusieurs illustrations originales et percutantes de Jacques Goldstyn (alias Boris). Ce document, qui aborde une des deux menaces actuelles à la survie de l’humanité, brosse un tableau condensé mais assez complet du péril nucléaire pour quiconque veut s’informer sur cet enjeu capital… et passer à l’action ! Téléchargez le fascicule pour lecture à l’écran Téléchargez le fascicule en format brochure Le fascicule aborde l’historique de l’ère nucléaire et du mouvement citoyen pour le désarmement nucléaire; il explique l’horreur et les dangers extrêmes posés par ces armes; il souligne les risques accrus de déclenchement volontaire ou accidentel dans la conjoncture mondiale actuelle; il déconstruit les mythes invoqués pour justifier les stratégies nucléaires; il dénonce le rôle important du Canada dans la création, la prolifération et la défense de ces armes; et il présente des pistes d’action pour l’élimination totale des armes nucléaires. Nous publions en même temps une liste de références « Pour en savoir plus–Complément au fascicule« , dont un document de travail sur « Les aspects juridiques du désarmement nucléaire« .

Vous pourrez très bientôt commander des copies imprimées du fascicule. De plus, il sera traduit en anglais pour élargir sa diffusion, notamment dans le reste du Canada. WEBINAIRE : JEUDI 3 JUIN, de 19h30 à 21 h (inscription obligatoire) Les armes nucléaires : Péril pour l’humanité

Événement Facebook pour le webinaire Pour participer au webinaire et recevoir les informations de connexion, veuillez vous inscrire dans ce formulaire : https://zoom.us/meeting/register/tJAoc-6hrj8tHdPazur5NBno6LaB7Jd9b9Ln. Notez que ce formulaire sert également aux membres du Collectif pour s’inscrire à l’assemblée générale. Si vous n’êtes pas membre du Collectif, faites simplement le choix « Le Webinaire » dans la liste de choix « J’assisterai à… ». Voir les détails du webinaire sous l’affiche. (Pour télécharger l’affiche, cliquer dessus) Sujets et conférenciers MICHEL DUGUAY Le péril nucléaire : Qu’en est-il ? Pourrons-nous toujours être chanceux ? Les analystes qui sont contre les armes nucléaires, tout comme ceux qui sont pour, commencent à parler du besoin urgent de diminuer la probabilité de détonation d’une ou plusieurs bombes, soit comme résultat de l’escalade d’un conflit régional, soit par accident. Deux exemples historiques qui auraient pu mal tourner ont été la crise des missiles à Cuba en 1962 et l’exercice militaire de l’OTAN Able Archer en novembre 1983. Des équipes d’experts comprenant des Américains, des Russes et des Chinois travaillent depuis quelques années à établir un régime de coopération en vue de réduire le risque nucléaire. Des spécialistes en changements climatiques estiment que l’explosion de 100 bombes nucléaires pourrait déclencher un »automne nucléaire » entrainant des famines partout dans le monde. Michel Duguay a obtenu un doctorat en physique nucléaire à l’université Yale en 1966. Il a œuvré dans le domaine de la recherche en lasers et en photonique dans les laboratoires de AT&T dans le New Jersey jusqu’en 1987. En 1988 il a occupé une chaire CRSNG/Québec Téléphone à l’Université Laval. Il s’est joint au mouvement antinucléaire en 1983. Il est retraité depuis janvier 2020. RAYMOND LEGAULT Le péril nucléaire : rôle néfaste du Canada et nécessité d’une mobilisation citoyenne planétaire Le Canada a non seulement participé à la création des premières armes atomiques, mais il a aussi directement alimenté la prolifération des armes nucléaires pendant des années et il est encore aujourd’hui un promoteur de la stratégie de la « dissuasion nucléaire » de l’OTAN. Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), adopté à l’ONU par 122 pays sur 192 en 2017, est entré en vigueur le 22 janvier dernier. Aucun des neuf pays nucléaires et aucun des pays membres de l’OTAN, dont le Canada, ne l’ont signé. Une mobilisation citoyenne planétaire est nécessaire pour réaliser le désarmement nucléaire tout comme pour faire face à l’urgence climatique. Raymond Legault est l’un des porte-paroles du Collectif Échec à la guerre depuis sa création en 2002. Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce webinaire de lancement du nouveau fascicule du Collectif ! Solidairement,

Raymond Legault, pour le Collectif Échec à la guerre