Coup d’État au Niger: Les puissances européennes et la CEDEAO menacent d’intervenir militairement

Pour information ce bref article de WSWS, GB

Dimanche, les dirigeants de 15 États d’Afrique de l’Ouest ont lancé un ultimatum au Niger, l’ancienne colonie française d’Afrique de l’Ouest où les soldats ont pris le pouvoir lors d’un coup d’État mercredi, menaçant une action militaire à moins que le président Mohamed Bazoum ne soit rétabli dans ses fonctions en une semaine.

Les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), composée de 15 membres, et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, composée de huit membres, ont lancé leur menace après un sommet de crise dans la capitale nigériane d’Abuja. Cela faisait suite à des menaces antérieures des États-Unis et de la France, qui ont tous deux des troupes stationnées au Niger, selon lesquelles ils couperaient des centaines de millions de dollars d’aide et de soutien militaire à moins que Bazoum ne soit réintégré.

Le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, deuxième à partir de la gauche, pose pour une photo de groupe avec d’autres dirigeants d’Afrique de l’Ouest après une réunion à Abuja, au Nigeria, le dimanche 30 juillet 2023. Lors d’une réunion d’urgence dimanche à Abuja, le bloc ouest-africain connu sous le nom de CEDEAO a annoncé qu’elle suspendait ses relations avec le Niger et a autorisé le recours à la force si le président Mohamed Bazoum n’était pas réintégré en une semaine. [AP Photo/Chinedu Asadu]

La CEDEAO a déclaré qu’elle prendrait «toutes les mesures nécessaires» pour rétablir le régime démocratique au Niger qui «pourraient inclure le recours à la force» et l’imposition de sanctions financières à ceux qui ont perpétré le coup d’État dirigé par le général Abdourahmane Tchiani, chef de longue date de la garde présidentielle nigérienne qui s’est autoproclamé chef d’un gouvernement de transition.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré: «Ce coup d’État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région.» Samedi, la France a suspendu tout aide au développement et soutien budgétaire, d’une valeur d’environ 120 millions d’euros en 2022, au pays qui héberge la plus grande base régionale de France après avoir été contraint de quitter le Mali en 2021.

L’Union européenne (UE) a également supprimé tout soutien budgétaire et aide à la sécurité, d’une valeur de 503 millions d’euros sur la période 2021-2024, avec effet immédiat, selon un communiqué publié samedi par le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé à la libération immédiate de Bazoum et a offert le «soutien indéfectible» de Washington. Il a averti que les liens de sécurité américains avec le Niger étaient menacés. L’aide américaine au Niger s’élève à environ 500 millions de dollars depuis 2012, dont une base aérienne de 100 millions de dollars à 5 km au sud-est d’Agadez, faisant du Niger le plus grand bénéficiaire de l’aide américaine en Afrique de l’Ouest.

Vendredi, l’Union africaine a publié une déclaration exigeant que l’armée retourne à la caserne et réintègre le président dans les 15 jours.