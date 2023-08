Réchauffement climatique – En 218 avant JC, Hannibal put franchir les Alpes avec des éléphants !

Si, en 218 avant JC, vers la fin du mois de septembre, des éléphants ont pu franchir les Alpes, c’est bien qu’il faisait suffisamment chaud. Pourtant, à cette époque, le gaz carbonique (CO2) produit par l’être humain devait être extrêmement faible, n’est-ce pas ?

Plus tard, le climat s’est refroidi malgré une production sans cesse croissante de CO2 d’origine humaine.

Le gaz carbonique produit par l’être humain n’est donc pas le moteur du réchauffement climatique :

Wokisme : l’arme au service des puissants, de gauche comme de droite

D’un côté, la droite, qui s’en prend aux minorités et à tous ceux qui dénoncent les abus qu’elles subissent. De l’autre, la gauche, qui en a fait ses meilleurs alliés et instrumentalise les questions de race et de genre. Pourtant, dans les deux cas, l’objectif est le même : détourner l’attention du public des enjeux socio-économiques, écologiques et géopolitiques, afin de protéger ceux qui détiennent le pouvoir. (I’A)

Un nouveau variant du covid pour éviter une rentrée sociale très dure ?

Pourquoi les identitaires sont contre l’impérialisme français en Afrique ?

Roberto Fiore (APF) :

« Le processus de libération et de résistance à l’exploitation néo-coloniale a commencé dans l’une des régions les plus pauvres du monde. En tant qu’Européens, nous devons nous assurer qu’il dure, car ce n’est qu’avec la fin du pillage mondialiste des ressources que les nations africaines pourront mettre fin à la pauvreté qui conduit à une émigration massive vers l’Europe. »

Note de do : Remarquez bien que ce n’est pas par compassion !

Faire du sport produit de la chaleur : c’est pas bon pour le climat !

Pour sauver la planète, faut arrêter le sport.

Et pour commencer, arrêter les jeux olympiques.

