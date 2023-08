L’axe occidental se repli de Syrie non sans faire le maximum de dégâts

J’ai écrasé la réunion d’un lobbying qui a mis fin à la licence générale 2023 sur la Syrie, et qui fait maintenant pression pour prolonger la guerre économique de Washington contre la Syrie pour 8 ans supplémentaires.

Derrière des portes closes, l’ancien responsable du département d’État qui dirigeait l’atelier a révélé l’objectif ultime du groupe: diviser la Syrie et créer un califat de facto pour une ramification rebaptisée d’Al-Qaïda.

Ce 30 juillet, je me suis inscrit sous un pseudonyme pour participer à un atelier organisé par le Conseil syro-américain (SAC), la principale voix du lobby qui vise à affamer et à déstabiliser la Syrie pour qu’elle se soumette aux exigences de l’Occident. L’atelier a demandé aux membres du SAC de plaider en faveur du dernier projet de loi sur le changement de régime en Syrie, H.R. 3202, lors de ces visites.

Au cours du séminaire, j’ai pu constater de visu l’impact du lobby anti-syrien et comprendre les tactiques cyniques qu’il emploie pour condamner la population syrienne à la pauvreté et à la famine.

Plus récemment, le lobby a réussi à mettre fin à l’exemption de sanctions vitales connue sous le nom de licence générale 23 (GL 23), qui permettait à l’aide humanitaire d’entrer en Syrie à la suite du tremblement de terre catastrophique qui a frappé le pays en février dernier. Le lobby a réussi à mettre fin à la GL 23 en poussant un mensonge que les dirigeants de l’atelier ont répété sans fin : « les sanctions n’affectent que le gouvernement syrien et non le peuple ».

En vérité, les sanctions ont causé des dommages incalculables au peuple syrien, comme l’a noté la rapporteuse spéciale de l’ONU sur les sanctions, Alena Douhan, dans une interview accordée à The Grayzone en 2021. Relatant les paroles d’un civil avec qui elle avait parlé plus tôt dans la journée, Douhan a expliqué que « l’impact des sanctions unilatérales sur la population syrienne peut être à peu près équivalent à celui du conflit lui-même ».

Mais pour certains, ce n’est toujours pas suffisant. Le principal d’entre eux était l’homme qui dirigeait l’atelier, Wa’el Alzayat, un vétéran syro-américain du département d’État qui a récemment écrit un éditorial intitulé, «Ne levez pas les sanctions contre la Syrie pour aider les victimes du tremblement de terre. »

Au cours de l’atelier qu’il a aidé à diriger, Alzayat a appelé à la fragmentation de la Syrie en une série d’« États indépendants », ouvrant la voie à un nouveau califat de facto dans la région d’Idlib dirigé par une ramification rebaptisée d’Al-Qaïda désignée comme un Organisation terroriste étrangère par le gouvernement américain.

Une échappatoire des sanctions sauve des vies syriennes

Le 6 février 2023, une nouvelle couche de misère a enveloppé la Syrie lorsque des tremblements de terre massifs consécutifs ont frappé le pays. La catastrophe naturelle a aggravé la calamité provoquée par les États occidentaux et du Golfe qui a alimenté l’insurrection armée qui a ravagé la Syrie pendant plus de huit ans.

Plus de 7000 personnes ont été tuées dans les tremblements de terre et on estime que 9 millions de Syriens ont été touchés par la catastrophe naturelle. Ils ont également coûté la vie à 50 000 personnes à la frontière turque, où la situation a attiré beaucoup plus l’attention des médias occidentaux. Dans les rares occasions où la souffrance des Syriens a été mentionnée, les médias traditionnels ont eu tendance à rejeter la responsabilité de la tragédie sur le président Bachar al-Assad, l’accusant d’exacerber la crise en ne permettant pas une liberté totale de mouvement vers et depuis les zones encore contrôlées par des militants alignés sur Al-Qaïda.

Le 9 février — après le Période de 72 heures au cours de laquelle la majorité des vies sont sauvées à la suite d’un tremblement de terre était déjà passé – le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a délivré la licence générale syrienne (GL) 23, qui autorisait toutes les transactions liées à l’aide aux victimes du tremblement de terre qui seraient autrement interdites par le Règlement sur les sanctions syriennes (SySR) pendant 180 jours.

En fin de compte, la licence a apporté un soulagement bien nécessaire aux organisations humanitaires du pays en prévoyant des exceptions pour les institutions financières qui les ont soutenues. Comme l’a expliqué le Carter Center dans un numéro du 11 juillet livre blanc, le GL a réussi en autorisant les non-É.-U. pour effectuer des transactions avec les Syriens, assurer aux institutions financières qu’elles n’enfreindraient pas la loi américaine en facilitant les échanges et en aidant à synchroniser les efforts de secours en établissant de nouvelles opportunités de dialogue entre les agences d’aide internationales.

En ma qualité de directeur d’une ONG basée au Massachusetts appelée Poursuite du projet, qui a permis de recueillir 30 000 $ en fonds de secours à la suite du tremblement de terre à la suite de la catastrophe du 6 février, j’ai pu constater directement l’impact des sanctions américaines. Tout au long de la collecte et de la distribution des fonds, l’ONG a été confrontée à un obstacle après l’autre de la part d’institutions financières telles que Venmo, PayPal, Bank of America et d’autres – une expérience que j’ai récemment racontée dans un interview avec MarketWatch. Ces obstacles ont en grande partie cessé dès l’annonce de la LD 23.

Seulement 48 heures après le tremblement de terre, Project Forth a été informé que son compte avait été gelé en raison d’un don de 5,00 $ qui comprenait le mot « Syrie ».

Pour la plupart des Syriens, l’adoption de la LD 23 – qui leur a brièvement permis d’effectuer des transactions financières avec des entités internationales – a été une évolution bienvenue et attendue depuis longtemps. Mais la liberté financière limitée était un anathème pour le lobby syrien expatrié du changement de régime, qui a fonctionné comme une extension politique des bandits armés qui ont fait des ravages en Syrie, et ne reculera devant rien dans sa tentative d’affamer la population du pays pour la soumettre.

Étrange amalgame d’irréductibles militants anti-gouvernementaux et d’anciens employés du gouvernement américain, le lobby anti-syrien est horrifié par la perspective d’un retour des Syriens à un certain sens de la normalité sous le président Bachar al-Assad.

Le lobby anti-syrien ouvre la voie à l’arrêt de la licence générale 2023

Le 8 août, après la fin de la période allouée de 180 jours, le département du Trésor a annoncé que le GL 23 qui sauverait des vies ne serait pas renouvelé. L’Union européenne a prolongé sa propre licence de tremblement de terre jusqu’au 24 février 2024, le Royaume-Uni a prolongé la sienne indéfiniment, mais les États-Unis seuls sont revenus à un statu quo post-tremblement de terre de sanctions draconiennes contre le peuple syrien.

Le refus de l’administration Biden de renouveler l’exception cruciale peut être largement attribué à la politique inchangée de changement de régime de Washington en Syrie. Après huit ans passés à soutenir des groupes djihadistes et sectaires sur le terrain dans leur sale guerre contre la Syrie, les États-Unis sont passés de la promotion du conflit militaire à l’encouragement de l’asphyxie économique. Mais l’objectif final n’avait pas changé, pas plus que l’ultimatum qui sous-tendait la politique américaine : destituer Bachar al-Assad ou voir la Syrie brûler.

Bien que la décision ait finalement été prise par Washington, une constellation d’ONG et de groupes à but non lucratif a ouvert la voie. Ce réseau d’organisations est composé d’une poignée d’acteurs sectaires et motivés par des griefs personnels qui se cachent derrière dix organisations nationales qui donnent un visage syrien à la guerre économique de Washington contre Damas.

Ces quelques bruyants sont presque tous vérifiés sur Twitter / X tandis que leurs pairs en La Syrie ne peut pas s’inscrire sur Twitter/X en utilisant l’indicatif pays 963+. Par conséquent, le plaidoyer que le lobby préconise est amplifié par les têtes parlantes du département d’État, les néoconservateurs et les faucons de guerre, tandis que les Syriens qui souffrent du résultat du plaidoyer du lobby sont effectivement muselés par le régime de sanctions occidental.

Le lobby anti-syrien se bat pour empêcher l’aide humanitaire

À partir du 9 février, alors que les habitants d’Alep étaient toujours pris au piège dans les ruines causées par les tremblements de terre, le lobby anti-syrien a immédiatement déclaré toute forme d’allègement des sanctions comme une « échappatoire » dont le gouvernement syrien pourrait abuser. Pendant la pause de 180 jours, le lobby a bombardé Washington avec appels publics à l’administration Biden, Tribunes libres dans les principales publications grand public, et le lobbying direct par l’intermédiaire de l’ Groupes de réflexion du Moyen-Orient » des documents d’orientation lui donnant le mandat dont elle avait besoin pour ne pas renouveler les LD 23.

L’utilisation de ce lobby comme arme d’oppression par Washington est clairement affichée sur la page Facebook de l’American Council for Syria (ACS), où le groupe a écrit le 25 juillet qu’il appelait l’administration Biden à « rejeter tout effort visant à étendre la licence générale syrienne 23 », arguant que la dérogation humanitaire « permet des transactions sans restriction avec le régime d’Assad ». Quelques semaines plus tard, les groupes ont obtenu leur souhait et les législateurs de Washington ont choisi de ne pas renouveler l’exemption vitale.

Alors que les lobbyistes prétendent parler au nom de tous les Syriens, la réaction décevante au flux de matériel lisse et produit par des professionnels qu’ils publient sur les médias sociaux indique le contraire. Un message sur Facebook célébrant la disparition de GL23 qui remerciait les « efforts inlassables de l’équipe et des alliés » du groupe a permis d’obtenir un Total général de 2 « j’aime ». Mais malgré l’impopularité évidente d’ACS, ils sont loin d’être le seul groupe anti-syrien à Washington.

Le Conseil syro-américain honore les bellicistes et réprime les voix anti-guerre

L’AEC est souvent rejoint dans ses efforts par le soi-disant Conseil syro-américain, l’une des quelque dizaines d’organisations qui composent le lobby anti-syrien à Washington. Tout au long de la dernière décennie, l’ONG 501 (c) alignée sur les néoconservateurs a fait pression pour une intervention militaire américaine en Syrie. Le SAC est actuellement dirigé par Suzanne Méridien, un admirateur déclaré du regretté sénateur de l’Arizona John McCain, dont le soutien fanatique aux assauts militaires américains contre l’Irak, l’Afghanistan, la Libye et la Syrie a fait de lui l’un des faucons de guerre les plus notoires des deux dernières décennies.

Comme La zone grise a rapporté que le SAC a mené des campagnes pour faire taire les opinions dissidentes sur la Syrie, notamment en intimidant la librairie Politics & Prose, basée à Washington DC, pour qu’elle annule une présentation de livre par le rédacteur en chef de Grayzone, Max Blumenthal.

Un nouveau projet de loi vise à condamner la Syrie à la famine et à la guerre civile pour une autre génération

Début mai, un autre coup porté à l’avenir collectif des Syriens est venu sous la forme d’un nouveau paquet de sanctions présenté par le représentant Joe Wilson, le président républicain hyper-interventionniste de la commission des affaires étrangères de la Chambre. S’il est adopté, Wilson Loi anti-normalisation du régime Assad de 2023 (H.R. 3202) condamnerait les Syriens à une autre décennie de l’un des régimes de sanctions économiques les plus sévères du monde en prolongeant l’écrasement Loi sur les César (H.R.31) sanctions jusqu’en 2032.

De plus, le projet de loi vise à élargir le champ des sanctions pour englober tous les ressortissants étrangers qui font des affaires avec le gouvernement syrien et les placer sur des listes de surveillance potentielles des sanctions. Si H.R. 3202 est adopté par le Congrès, le gouvernement américain serait obligé d’utiliser sa « gamme complète d’autorités » pour « dissuader les activités de reconstruction dans toutes les zones sous le contrôle de Bachar al-Assad ».

En outre, le projet de loi exigerait également que le gouvernement fédéral s’oppose à toute forme de normalisation avec la Syrie par ses voisins et punisse potentiellement d’autres États – y compris des alliés ostensibles des États-Unis comme les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Jordanie et l’Arabie saoudite – qui cherchent à rétablir les relations diplomatiques.

En substance, H.R. 3202 sert à réaffirmer la loi César de 2019 qui est devenue tristement célèbre pour son rôle dans appauvrir la population syrienne, détruisant la monnaie syrienne, 90% de la Syrie sous le seuil de pauvreté, et de faire mourir de faim des millions de Syriens.

Comme Joshua Landis, l’un des rares experts indépendants du pays sur la Syrie, expliqué dans son analyse du projet de loi, « tant que l’économie syrienne restera en ruines, davantage de réfugiés sortiront du pays, le commerce illégal de la drogue augmentera et davantage de Syriens rejoindront des groupes radicaux ».

Et c’est précisément ce que le Conseil syro-américain a entrepris de faire avec sa campagne pour l’adoption de H.R. 3202.

Un atelier sur la façon d’affamer les civils

Au début de juillet, le SAC a annoncé qu’il ouvrait les inscriptions à un atelier intitulé « Mobiliser pour H.R. 3202: Engagement dans le district », visant à former les militants en herbe à l’art de faire pression sur les politiciens pour aider à saboter l’économie d’un autre pays.

Naturellement, lorsque certains des agents de changement de régime les plus dévoués du pays ont offert la chance de voir de première main comment des sanctions mortelles peuvent être imposées à une nation sans aucun soutien populaire réel, j’ai sauté sur l’occasion.

Diriger cet atelier How-to-Sanction-101 n’était autre que Wa’el Alzayat, un ancien atout du département d’État qui a fièrement servi « avec les honneurs » sous des interventionnistes libéraux comme l’actuel directeur de l’USAID, Samantha Power, et l’ancien ambassadeur des États-Unis en Syrie, Robert Ford. La contribution la plus récente d’Alzayat au bien-être des Syriens a pris la forme d’un éditorial macabre dans le Washington Post qui était à l’origine intitulé: «Ne levez pas les sanctions contre la Syrie pour aider les victimes du tremblement de terre. »

Alzayat est également le PDG de Emgage une organisation financée par l’Open Society Foundation qui vise à accroître l’engagement civique des musulmans américains. L’organisation et Alzayat ont fait l’objet d’une Enquête approfondie par Electronic Intifada démontrant les liens d’Emgage avec des organisations pro-israéliennes et la projection de la puissance américaine à l’étranger, souvent alors que ignorer la cause palestinienne.

Les vues néoconservatrices d’Alzayat ont peut-être été cristallisées le plus clairement dans un Article d’opinion 2017 pour le Washington Institute for Near East Policy, lié à l’AIPAC, dans lequel il a poussé à des frappes militaires américaines contre la Syrie, l’Irak et l’Iran en invoquant une nouvelle panique sur les armes de destruction massive :

« L’administration [Trump] a besoin de toute urgence [sic] d’une approche globale envers l’Iran, centrée sur la Syrie et l’Irak, y compris des moyens militaires, pour rétablir la stabilité régionale. Sinon, de nouvelles catastrophes, alimentant l’extrémisme et probablement de nouveaux programmes d’ADM, émergeront. »

Au cours de l’atelier du SAC, Alzayat a demandé aux membres de pousser leurs représentants élus à soutenir une législation destinée à contrecarrer toute reprise économique en Syrie. Pendant que H.R.3203 était l’objectif principal, Wa’el et d’autres dirigeants du CCI ont encouragé les participants à se familiariser avec H.R.590, H.R.4868, H.R.4681 — tous les projets de loi qui visent directement ou indirectement la Syrie, son économie et son peuple.

L’atelier comprenait même une réunion simulée avec des membres hypothétiques du Congrès tels que les représentants Andy Biggs et Jim McGovern, dans lequel les membres du SAC ont été chargés d’évoquer les antécédents de vote d’un législateur donné et son appartenance à différents caucus afin d’obtenir leur soutien à la législation anti-syrienne.