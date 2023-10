Gaza – Offensive du Têt palestinienne

http://mai68.org/spip2/spip.php?article16427

L’actuelle offensive palestinienne contre Israël rappelle l’offensive du Têt vietnamienne. Extrait du Wikipedia du 7 octobre 2023 : L’offensive du Tết est une campagne militaire menée en 1968 par les forces combinées du Front national de libération du Sud Viêt Nam (ou Việt Cộng) et de l’Armée populaire vietnamienne pendant la guerre du Viêt Nam. Les buts poursuivis étaient le soulèvement de la population sud-vietnamienne contre la République du Viêt Nam, démontrer que les déclarations américaines selon lesquelles la situation s’améliorait étaient fausses, et dévier la pression militaire pesant sur les campagnes vers les villes sud-vietnamiennes. L’offensive commence prématurément le 30 janvier 1968, un jour avant la nouvelle année lunaire, le Tet. Le 31 janvier, 80 000 soldats du Nord-Viet Nam attaquent plus de 100 villes à travers le pays dans la plus grande opération militaire conduite à ce point de la guerre. Les attaques prennent les Américains et les Sud-Vietnamiens par surprise, mais sont contenues et repoussées et le FNL se voit infliger d’énormes pertes. La première phase de l’offensive atteint en partie ses objectifs même si elle ne parvient pas à obtenir le soulèvement général espéré. Notes de do : Même si l’offensive du Têt se solde par la défaite militaire du FLN (Front de Libération Nationale vietnamien), elle fut une immense victoire politique. Comme par le passé, le Hamas a plusieurs fois été manipulé par Israël, je me suis demandé si ce ne pourrait pas être le cas aujourd’hui. En effet Israël était complètement divisé sur une réforme de la justice. Et cela se passait très mal pour Netanyahou. L’actuelle guerre ressoude les rangs dans l’État d’Israël. Mais, d’après France-info, le Hesbollah libanais de Hassan Nasrallah est d’accord pour cette offensive. Si c’est vrai, il y a fort peu de chance que cette offensive soit commanditée par Israël. A priori, cette offensive du Hamas est bien une offensive du Têt palestinienne. ________________________________

La Résistance s’empare d’un char d’assaut de l’armée d’occupation

7 octobre 2023

La Résistance s’empare d’un char d’assaut de l’armée d’occupation et de ses occupants à la barrière de séparation avec Gaza.

La Résistance guide nos pas.

Les infos de France 2 du 7 octobre 2023 à 20h sur le sujet sont ici:

(Le chef du Hamas : « Nous sommes sur le point de remporter une grande victoire ! »)

Commentaire sur la vidéo:

Note 1 de do : Le complot

On nous dit souvent que les complots ne peuvent avoir lieu parce que si beaucoup de personnes sont au courant, il y en a au moins une d’entre elles qui va parler et que le complot sera déjoué. On savait déjà que c’était faux parce que sinon, l’opération Overlord (débarquement américain de 1944 en Normandie préparé en secret) n’aurait pas pu avoir lieu. On a aujourd’hui un autre exemple : « Les meilleurs services secrets du monde », ceux d’Israël, ont été totalement surpris par l’attaque palestinienne.

Note 2 de do : Je suis bien certains que les civils « pris en otages » ne sont pas choisis au hasard

Note 3 de do : Les Palestiniens sont-ils des terroristes ?

On disait dans les années 1970 que « le terroriste est un guérillero qui n’a pas encore vaincu ». Pendant la seconde guerre mondiale on traitait de « terroristes » les résistants. Non, les résistants palestiniens ne sont pas des terroristes. Par ailleurs la comparaison de cette attaque palestinienne contre Israël avec le 13 novembre 2015 en France est un non sens parce que non seulement l’attaque palestinienne est d’une toute autre ampleur, non seulement les terroristes du 13 novembre ont cherché à tuer tout le monde, ce qui n’est pas le cas de l’attaque palestinienne, et surtout, parce que le terrorisme du 13 novembre avait été commandité par l’État français. Voir l’encadré sous l’article :

