Découvrez la stratégie de Moscou dans l’Arctique et l’ambitieux plan de Poutine pour développer cette région stratégique. Que cache l’intensification des tensions entre l’OTAN et la Russie dans cette région du monde? Regardez l’analyse complète sur l’avenir de l’Arctique et le rôle central de la Russie dans cette bataille géopolitique! Conservez en mémoire les agressions de la faction américaine Trumpiste vis-à-vis le Groenland et le Canada deux protagonistes dans l’Arctique.